Nicolas Cage, il figlio Weston nega di aver aggredito la madre

Dopo l'arresto dello scorso 10 luglio e il rilascio su cauzione di 150 mila dollari il giovane, che soffre di disturbi mentali e ha avuto anche problemi di abuso di sostanze, si è dichiarato non colpevole in un tribunale di Los Angeles. Il giudice gli ha vietato di avvicinarsi alla mamma, l'attrice e modella Christina Fulton, finché il caso non sarà chiuso

“È lei che ha bisogno di aiuto”. Mercoledì 31 luglio Weston Cage, primogenito di Nicolas Cage, si è dichiarato non colpevole in un tribunale di Los Angeles dopo essere stato arrestato lo scorso 10 luglio per aggressione a mano armata ai danni della mamma, l’attrice e modella Christina Fulton, e dopo essere stato rilasciato con una cauzione di 150 mila dollari. L’uomo, 33 anni, ha replicato con queste parole al commento di Fulton, che mentre raggiungeva l’udienza ha scelto di non commentare lo stato della relazione con il figlio, ma ha semplicemente dichiarato: “Voglio che ottenga l’aiuto di cui ha bisogno”. Il giovane, infatti, soffre di disturbi mentali e ha avuto anche problemi di abuso di sostanze. Il giudice ha ora emesso un ordine protettivo per Fulton e ha vietato a Weston di contattare la madre finché il caso non sarà chiuso.

"UN'ESPERIENZA ORRIBILE" Lo scorso 10 luglio, dopo l’emissione nei suoi confronti di un mandato di cattura a giugno, Weston Cage si era consegnato spontaneamente alla polizia. Secondo l’accusa, a fine aprile il giovane si sarebbe scagliato contro la madre, che avrebbe tentato di calmarlo da una delle sue crisi, e le avrebbe procurato gravi contusioni. “Weston ed io non avevamo litigato prima dell’incidente”, aveva raccontato a People Christina Fulton. “Domenica 28 aprile mi hanno contattata alcuni dei suoi migliori amici chiedendomi aiuto, perché stava attraversando una brutta crisi. Al mio arrivo mio figlio era chiaramente in uno stato di esaurimento nervoso. Una situazione che si è presto trasformata in un’esperienza orribile”.

