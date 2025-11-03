Dal Dracula di Lugosi a quello di Besson, 15 film sul celebre vampiro

23/24 ©Webphoto

Nel 2012 è uscito Dracula 3D, conosciuto anche come Dracula di Dario Argento e Argento's Dracula 3D. Diretto da Dario Argento, è una libera trasposizione cinematografica del romanzo di Bram Stoker e rappresenta il primo film in 3D diretto dal regista italiano. Thomas Kretschmann interpreta il Conte Dracula, Marta Gastini è Mina Harker, Rutger Hauer è Abraham Van Helsing e Unax Ugalde è Jonathan Harker. Nel cast figurano anche Asia Argento, Miriam Giovanelli e Giuseppe Loconsole, tra gli altri.