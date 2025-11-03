Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Dal Dracula di Bela Lugosi a quello di Luc Besson, 15 film da guardare sul celebre vampiro

Cinema fotogallery
24 foto
©Webphoto

Dal capolavoro del 1931 con Bela Lugosi diretto da Tod Browning fino al film appena uscito al cinema, tante pellicole hanno come protagonista il famoso "succhiasangue" targato Transilvania, la cui ombra attraversa la settima arte da oltre cento anni. Il conte ha assunto molte forme, da versioni più gotiche a interpretazioni romantiche. La sua figura dimostra un fascino duraturo e senza tempo. Scopriamo i titoli cinematografici più memorabili a tema “principe delle tenebre”


A cura di Camilla Sernagiotto

Spettacolo: Ultime gallery

All's Fair, il cast della serie con Kim Kardashian e Glenn Close. FOTO

Serie TV

Il 4 novembre arriva su Disney+ il legal drama targato Ryan Murphy ("Nip/Tuck", "Glee", "American...

12 foto

Dal Dracula di Lugosi a quello di Besson, 15 film sul celebre vampiro

Cinema

Dal capolavoro del 1931 con Bela Lugosi diretto da Tod Browning fino al film appena uscito al...

24 foto

Hype, il cast della serie tv con Ernia su Rai Play

Serie TV

In streaming su Rai Play dal 31 ottobre, la nuova serie tv in 8 episodi vede Ernia nelle...

8 foto

Fast & Furious 5, il cast del film stasera in tv

Cinema

Va in onda su Italia 1, lunedì 3 novembre, il film del 2011 diretto da Justin Lin. Quinto film...

9 foto

It - Welcome to Derry, il secondo episodio in 14 foto

Serie TV

Nel nuovo episodio diffuso ad Halloween, il cerchio di stringe attorno al padre di Ronnie,...

14 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    In arrivo “G”, il nuovo album di Giorgia: è l’essenza di me

    Federica Pirchio

    Addio a Donna Jean Godchaux, voce indimenticabile dei Grateful Dead

    Musica

    La storica voce della band californiana e corista per Elvis Presley, è morta a 78 anni a...

    Zootropolis 2, Michela Giraud nel cast dei doppiatori del sequel

    Cinema

    Durante la finale di Italia’s Got Talent, andata in onda il 31 ottobre, l’attrice, comica e...