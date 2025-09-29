Il videoclip di "Dracula", il singolo di Tame Impala dal nuovo album

Il progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker torna a far parlare di sé con il terzo estratto dal nuovo album Deadbeat. Il brano è accompagnato da un video suggestivo diretto da Julian Klincewicz, già autore delle immagini che avevano dato volto al singolo di lancio End of Summer. Con questo nuovo capitolo, Parker offre un ulteriore assaggio del disco in uscita il 17 ottobre 2025



È uscito il videoclip di Dracula, il nuovo singolo di Tame Impala. Il progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker torna a far parlare di sé con il terzo estratto dal nuovo album Deadbeat. Il brano è accompagnato da un video suggestivo (che potete guardare nella clip che trovate in fondo a questo articolo) diretto da Julian Klincewicz, già autore delle immagini che avevano dato volto al singolo di lancio End of Summer. Con questo nuovo capitolo, Parker offre un ulteriore assaggio del disco in uscita il 17 ottobre 2025.

Il video di Dracula La clip, firmata da Julian Klincewicz, si apre con una scena notturna: Kevin Parker procede a piedi, in infradito e completamente vestito di bianco. Alle sue spalle incombe la sagoma inquietante di una motrice di un tir, che lo tallona eruttando fumo denso dai suoi enormi scarichi verticali, quasi fosse un vulcano in piena attività. Un’immagine dal forte impatto visivo, che traduce in immagini la tensione evocata dalla canzone. Approfondimento Foo Fighters: ecco “Under You”, il secondo singolo dal nuovo album

Le parole di Kevin Parker Intervistato da Zane Lowe su Apple Music 1, Parker ha svelato alcuni dettagli sulla genesi del brano: “È una delle canzoni più vecchie dell’album. È una delle prime che ho iniziato a scrivere. È un esempio di una di quelle canzoni che sono nate in modo molto grezzo e minimale, e poi si sono lentamente trasformate in qualcosa di più pop”. Una dichiarazione che evidenzia il percorso creativo dell’artista, capace di trasformare intuizioni embrionali in composizioni raffinate e accessibili. Approfondimento Jehnny Beth racconta il nuovo album "You Heartbreaker, You"

L’album Deadbeat Il nuovo lavoro discografico di Tame Impala, intitolato Deadbeat, sarà disponibile dal 17 ottobre. La tracklist, composta da 12 brani, include non solo Dracula, ma anche i precedenti singoli End of Summer e Loser. Il progetto segna un ulteriore tassello nell’evoluzione sonora di Kevin Parker, dopo il successo del quarto album in studio, The Slow Rush, pubblicato nel 2020. Approfondimento I My Chemical Romance tornano in concerto in Italia

Tour mondiale e date italiane Parallelamente all’uscita del disco, è già stato annunciato un lungo tour che attraverserà Stati Uniti ed Europa. Il calendario prende avvio a fine ottobre a New York, con quattro serate al Barclays Center di Brooklyn, e proseguirà fino a maggio del 2026, toccando le principali città americane ed europee. L’Italia è parte integrante di questo itinerario: Parker e i Tame Impala saranno all’Inalpi Arena di Torino il 12 aprile 2026 e all’Unipol Arena di Bologna il giorno successivo. Approfondimento The Hives, Pelle Almqvist: "Incredibile lavorare all'album con Mike D"

Le origini e l’ascesa di Tame Impala Tame Impala nasce nel 2007 come evoluzione dei Dee Dee Dums, la prima band di Kevin Parker. Fin dai primi passi, il progetto si distingue per un approccio innovativo alla psichedelia, riuscendo a fondere le atmosfere vintage del rock anni ’70 con un linguaggio contemporaneo. La svolta arriva con la firma per l’etichetta australiana Modular Recordings e la pubblicazione dell’EP omonimo nel 2008, che cattura l’attenzione della critica grazie al suo sound sognante e stratificato. Approfondimento Tony Hawk's Pro Skater: come un videogame rilancia il genere punk rock

Kevin Parker, architetto del suono Dal 2015, con la pubblicazione di Currents, Tame Impala diventa ufficialmente il progetto solista di Parker, che si occupa in prima persona di scrittura, registrazione e produzione. Questo controllo totale si riflette in brani che mescolano pop psichedelico, elettronica e introspezione lirica, conquistando un pubblico sempre più ampio. Parallelamente, Parker diventa una figura chiave della scena musicale internazionale, collaborando con artisti del calibro di Lady Gaga, Travis Scott e The Weeknd, confermando la sua capacità di muoversi con naturalezza tra generi e contesti diversi. Approfondimento Alice Cooper racconta il nuovo album della band a Sky Tg24