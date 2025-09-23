I My Chemical Romance tornano in concerto in Italia

La band simbolo nel rock alternativo e dell’emo americani è pronta a tornare, toccando anche il nostro Paese per il tour mondiale che nel 2026 celebrerà i trent’anni dell’album cult del gruppo, ossia The Black Parade. Il gruppo capitanato da Gerard Way approderà in Italia il 15 luglio, con un concerto alla Visarno Arena di Firenze
Prepariamoci al grande ritorno dei My Chemical Romance: l’annuncio di una data italiana prevista per il 2026 accende l’entusiasmo dei fan della band simbolo nel rock alternativo e dell’emo americani.
Dopo le prime conferme arrivate dall’Inghilterra, il leggendario gruppo statunitense ha finalmente annunciato anche una tappa italiana del loro attesissimo tour mondiale Long Live The Black Parade, che nel 2026 celebrerà i trent’anni dell’album simbolo The Black Parade. La band guidata da Gerard Way, icona indiscussa della scena emo dei primi anni Duemila, tornerà dunque a esibirsi davanti al pubblico italiano, che attendeva questo momento da tempo.
Il progetto live nasce per rendere omaggio al terzo lavoro discografico dei My Chemical Romance, The Black Parade appunto, pubblicato nel 2006 e diventato in breve un punto di riferimento per un’intera generazione. Il tour è finalizzato proprio a celebrare questo mitico disco.
Dopo aver fissato tre date al Wembley Stadium di Londra – l’8, il 10 e l’11 luglio 2026 – Gerard Way e soci approderanno in Italia il 15 luglio 2026, con un concerto alla Visarno Arena di Firenze. Subito dopo, il 18 luglio, toccherà a Madrid, presso l’Iberdrola Music, prima di spostarsi in Nord America nel mese di agosto.
Le città toccate dalla tournée
Il calendario del tour mondiale dei My Chemical Romance prevede numerose tappe in tutto il mondo: oltre al Regno Unito, all’Europa e al Nord America, il tour abbraccerà anche Sud America, Sud-est asiatico e Città del Messico.
In particolare, tra agosto e settembre 2026, i My Chemical Romance si esibiranno in grandi stadi statunitensi: New York, Nashville, Washington DC, Detroit, Minneapolis, Denver, San Diego, Phoenix e San Antonio. Il gran finale è fissato per ottobre a Los Angeles, con tre concerti consecutivi all’Hollywood Bowl, in programma il 21, 23 e 24 ottobre.
Gli ospiti speciali
Se resta ancora avvolto nel mistero chi aprirà i concerti italiani ed europei, sono già stati svelati i nomi degli artisti che accompagneranno i My Chemical Romance negli Stati Uniti.
Ogni città americana avrà infatti un opening act diverso: Franz Ferdinand a New York, Pierce The Veil a Nashville, Modest Mouse a Washington DC, Iggy Pop a Detroit, Sleater-Kinney a Minneapolis, The Breeders a Denver, Babymetal a San Diego, Jimmy Eat World a Phoenix e The Mars Volta a San Antonio.
La scaletta e le sorprese dal vivo
Negli ultimi concerti la formazione della band di Gerard Way ha scelto di riproporre integralmente The Black Parade, arricchendolo con brani rari risalenti a quel periodo e con i pezzi più amati della loro carriera.
Durante uno show estivo a Los Angeles è arrivata anche una sorpresa: l’inedito War Beneath the Rain, che ha alimentato le voci su nuova musica in arrivo. Al momento, però, i My Chemical Romance non hanno ancora confermato né smentito tali indiscrezioni. L’ultimo album pubblicato resta Danger Days.
Un legame forte con l’Italia
Il pubblico italiano ha avuto l’occasione di rivedere i My Chemical Romance nel giugno 2022 a Bologna, dopo un’assenza durata ben undici anni. Un concerto che ha segnato il ritorno ufficiale del gruppo nel nostro Paese, a due anni di distanza dallo scioglimento. La reunion era stata annunciata già nel 2019, seguita dal concerto-evento a Los Angeles del 20 dicembre di quello stesso anno, preludio a un tour mondiale inizialmente previsto per il 2020 e poi più volte rinviato a causa della pandemia.
Biglietti e prevendite
I biglietti per i nuovi spettacoli del gruppo saranno disponibili dalle ore 12 di venerdì 26 settembre, sul sito ufficiale dei My Chemical Romance.
La corsa al posto in prima fila è già iniziata, e le attese per l’unico live italiano del 2026 si preannunciano altissime.
Il calendario delle date già confermate
GIUGNO
30 – Liverpool, UK – Anfield Stadium
LUGLIO
04 – Glasgow, UK – Bellahouston Park
08 – Londra, UK – Wembley Stadium
10 – Londra, UK – Wembley Stadium
11 – Londra, UK – Wembley Stadium
15 – Firenze, IT – Visarno Arena
18 – Madrid, ES – Iberdrola Music
AGOSTO
09 – New York, NY – Citi Field – con Franz Ferdinand
13 – Nashville, TN – Nissan Stadium – con Pierce The Veil
18 – Washington, DC – Nationals Park – con Modest Mouse
21 – Detroit, MI – Comerica Park – con Iggy Pop
24 – Minneapolis, MN – Target Field – con Sleater-Kinney
27 – Denver, CO – Coors Field – con The Breeders
30 – San Diego, CA – Petco Park – con Babymetal
06 – Phoenix, AZ – Chase Field – con Jimmy Eat World
12 – San Antonio, TX – Alamodome – con The Mars Volta
OTTOBRE
21 – Los Angeles, CA – Hollywood Bowl
23 – Los Angeles, CA – Hollywood Bowl
24 – Los Angeles, CA – Hollywood Bowl
My Chemical Romance, la band cult di alternative cult ed “emo”
I My Chemical Romance, nati a Newark (New Jersey) nel 2001 dall’idea di Gerard Way e Matt Pelissier, sono stati tra i protagonisti della scena rock alternativa e “emo” dei primi anni Duemila.
Il debutto con I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002) li impose all’attenzione dell’underground, ma è con Three Cheers for Sweet Revenge (2004) e soprattutto con il concept The Black Parade (2006) che raggiunsero la fama internazionale, imponendosi con un’estetica teatrale e testi intensi che univano punk, post-hardcore e melodia pop. Dopo il più sperimentale Danger Days (2010), nel 2013 annunciarono lo scioglimento, pubblicando poco dopo il greatest hits May Death Never Stop You.
La reunion nel 2019
La band si è riunita nel 2019, tornando dal vivo con concerti sold out e, nel 2022, pubblicando a sorpresa il singolo The Foundations of Decay, segnando una nuova fase della loro carriera.
Definiti spesso come simbolo della cultura “emo”, hanno sempre respinto tale etichetta, preferendo definirsi semplicemente una rock band. Influenzati da Queen, Iron Maiden e Misfits, i MCR hanno lasciato un’impronta profonda nel rock degli anni Duemila, ispirando una generazione di fan e musicisti. Nel novembre 2024 la loro storia è stata segnata da un lutto: la morte dell’ex batterista Bob Bryar, che ha contribuito ai loro anni di maggior successo.
Quattro album in studio
La carriera dei My Chemical Romance si è sviluppata attraverso quattro album in studio, ciascuno capace di segnare una fase distinta della loro identità musicale. Il debutto I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002) mise in luce le radici post-hardcore e punk della band, imponendoli nella scena alternativa. Con Three Cheers for Sweet Revenge (2004) arrivò la consacrazione mainstream, grazie a brani intensi e teatrali come Helena e I’m Not Okay (I Promise).
Il 2006 fu l’anno di The Black Parade, un concept album epico e ambizioso che divenne simbolo dell’era “emo” e consolidò la band come fenomeno globale. Infine, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010) mostrò una svolta stilistica: colori pop, atmosfere futuristiche e un sound più leggero ma energico, che segnò la loro ultima fase prima dello scioglimento del 2013.
