Un album definito "settima opera", che arriva dopo alcuni anni di pausa. La collaborazione con Mike D, leggenda vivente dei Beastie Boys. Il ritorno in studio per fare musica che li caratterizza e che piace a loro, senza pensare alle aspettative e alle opinioni altrui perché "il nostro obiettivo è dare sempre il meglio di noi stessi". Tutto senza mai prendersi troppo sul serio ricordando sempre, però, dove e perché si è iniziato. La nostra intervista