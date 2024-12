My Chemical Romance, l'ex batterista Bob Bryar è morto a 44 anni

Bob Bryar , ex batterista della band rock My Chemical Romance , è morto all’età di 44 anni . Come riporta TMZ, il musicista è stato trovato senza vita nella sua casa in Tennessee il 27 novembre e sarebbe stato visto per l’ultima volta vivo il 4 novembre. Si ignorano le cause della morte, tra le ipotesi delle autorità locali anche un suicidio, in considerazione del fatto che gli oggetti di valore e gli strumenti di Bryar non avrebbero subito effrazioni. Un’autopsia determinerà la causa del decesso, che resta tuttora ignota.

L'ADDIO AL MONDO DELLA MUSICA

Nel 2004 Bryar si era unito alla band My Chemical Romance per rimpiazzare l’originario batterista Matt Pellissier dopo l’uscita dell’album Three Cheers for Sweet Revenge. Il musicista aveva conosciuto il gruppo composto da Gerard Way, Ray Toro, Mikey Way e Frank Iero mentre lavorava come tecnico del suono per i The Used, che erano in tour con loro. Aveva suonato brani negli album The Black Parade, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys e Conventional Weapons, ma nel 2010 aveva lasciato il gruppo. Come riporta Consequence, nel 2014 il batterista aveva poi abbandonato l’industria musicale per avviare una carriera nel settore immobiliare e seguire attività di beneficenza per il salvataggio dei cani. Per loro aveva persino messo all’asta i cimeli dei My Chemical Romance.