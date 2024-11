Morto Dennis Bryon, secondo batterista Bee Gees

Non solo Colin “Smiley” Petersen, anche Dennis Byron ci ha lasciati, portando a due il conto dei batteristi dei Bee Gees deceduti in pochi giorni. Byron aveva 76 anni e coi Bee Gess aveva suonato dal 1973 al 1981. È deceduto a Nashville e la scomparsa è stata annunciata dal collega musicista Blue Weaver, membro con lui del gruppo rock gallese Amen Corner: "Sono senza parole in questo momento... Dennis è morto - si legge sul suo profilo Facebook - Kayte, la moglie di Dennis mi ha appena chiamato e mi ha chiesto se potevo farlo sapere a tutti gli amici e i fan. È stato un vero shock!".

Dennis Byron non era annoverato tra i componenti ufficiali dei Bee Gees, ha preso posto alla batteria dopo che Colin Petersen lasciò la band nel 1969. Il gruppo ha poi deciso di assumere batteristi in tournée invece di membri a tempo pieno, coinvolgendo in questo modo Dennis, che ha contribuito agli album in studio Mr. Natural (1974), Main Course (1975), Children of the World (1976) e Spirits Have Flown (1979) oltre alla colonna sonora di Saturday Night Fever nel 1977. È stato protagonista coi Bee Gees di tutte le registrazioni televisive e dei tour dal 1973 al 1980. In quel periodo, nove singoli salirono al numero uno delle classifiche e quindi Byron e Ringo Starr sono i soli batteristi ad avere cinque canzoni nella top ten della classifica di Billboard contemporaneamente.