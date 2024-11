Morto Colin Petersen, primo batterista dei Bee Gees

Musica

Sempre più star della musica nazionale e internazionale hanno scelto di mettere in pausa il proprio percorso artistico per dedicare tempo a sé stessi e ai propri cari, curare la propria salute fisica e mentale e dedicarsi con rinnovata energia a nuovi progetti. Da Samuele Bersani a Sangiovanni, ecco gli artisti che hanno momentaneamente lasciato i palchi

"Mi fermo. Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi”, ha dichiarato al Corriere della Sera Emma Marrone, che sta per concluder il tour. Anche il Festival di Sanremo non rientra nei suoi piani: "Non ce la faccio proprio. Ho bisogno di un momento per me"