Bee Gees, il biopic sarà diretto da John Carney

Il progetto di un biopic sui Bee Gees, leggendario trio della musica pop ultra popolare negli anni Settanta, ha subito numerose trasformazioni fin dalle sue origini ma gli ultimi aggiornamenti stabiliti dalla Paramount Pictures rivoluzioneranno probabilmente tutto l'impianto del lavoro ideato fino ad ora. Il film, che non ha ancora un titolo, è stato affidato a un nuovo regista che gli studios hanno individuato in John Carney , la cui carriera vanta numerosi prodotti di successo realizzati in ambito cinematografico-musicale. Altro cambiamento di rilievo riguarda la scrittura, con la sceneggiatura dell'opera commissionata a John Logan , tre volte candidato all'Oscar per The Aviator (2005), Hugo Cabret (2012) e Il Gladiatore (2001).

Il biopic già affidato a Kenneth Branagh

Tutto da rifare a proposito del lungometraggio a carattere biografico sui mitici Bee Gees. Il pubblico dovrà attendere ancora a lungo prima di conoscere i dettagli del progetto musicale di cui è incaricata la casa di produzione GK Films che ha già sviluppato nello stesso ambito tematico successi internazionali come Bohemian Rhapsody e Rocket Man. Il biopic sui tre fratelli Gibb è stato a lungo discusso come una delle opere nel laboratorio di Kenneth Branagh ma, a quanto pare, il cumulo di impegni dell'attore e regista britannico, non ultimi quelli legati alla stagione dei premi col film Belfast, avrebbero indotto l'acclamato regista a rinunciare al lavoro. La mole di impegno legata a un progetto che certamente dovrà garantire spettacolarità dal punto di vista visivo e sonoro, richiedeva in ogni caso un professionista competente della materia musicale. John Carney sembra dunque perfetto per la Paramount per portare avanti la sfida di far rivivere sul grande schermo la febbre musicale che ha trascinato a ballare più di una generazione. Alla realizzazione del biopic contribuirà l'unico membro della band ancora in vita, Barry Gibb, in veste di executive producer. Gibb aveva preso parte anche all'emozionante documentario sui Bee Gees How Can You Mend a Broken Heart uscito nel 2020 e premiato con il prestigioso Emmy Award.