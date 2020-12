Bee Gees, arriva il docufilm sulla band de “La febbre del sabato sera"

E' online il trailer del documentario The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, da oggi disponibile su alcune piattaforme streaming

Hanno fatto ballare intere generazioni con la loro musica e ancora oggi se sentiamo il loro più grande successo “Staying Alive” , questo non può che risuonarci nelle orecchie e nella pancia. Un merito che nessuno toglierà mai ai leggendari Bee Gees, capaci di incidere nella loro lunga carriera oltre 1.000 canzoni, di piazzare venti hit in testa alle classifiche e vendere complessivamente poco più di 220 milioni di dischi Numeri sbalorditivi che fanno dei fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb delle vere icone della disco music, categoria musicale che se ha un senso lo si deve in parte proprio a loro.

Per celebrare il gruppo australiano e forse per colmare anche un vuoto visto che nell’orizzonte cinematografico attuale mancava ancora un loro biopic, ci ha pensato il regista Frank Marshall con il suo The Bee Gees: how can you mend a broken heart (come il singolo di successo del 1971 della stessa band) disponibile sulle piattaforme Prime Video, Apple Tv e Google Play dal 14 dicembre. Il documentario ripercorre la storia e le tappe della band composta dai fratelli Gibb, la loro musica e l’evoluzione negli anni. Ma non soltanto: include anche recenti interviste a Barry Gibb, Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Lulu, Nick Jonas, Chris Martin e Justin Timberlake.