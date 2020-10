“Noel Gallagher – Return to Rockfield”, il doc è su Sky Uno

Mercoledì 14 ottobre va in onda su Sky Uno alle 22.55 il documentario che vede protagonista l'ex chitarrista degli Oasis nei celebri Studios in occasione del 25mo anniversario dell'album "(What’s The Story) Morning Glory?"

In una nuova intervista video "Is This Tomorrow?", Noel Gallagher torna nei leggendari Rockfield Studios (Galles) per la prima volta da quando la band registrò l'album, e condivide con i fan i suoi ricordi e riflette sulla importantissima eredità dell'album. E mercoledì 14 ottobre su Sky Uno alle 22.55 ti aspetta un imperdibile doc di 30 minuti in cui si vedrà Noel Gallagher tornare nei Rockfield Studios in occasione del 25mo anniversario dell'album "(What’s The Story) Morning Glory?". L’evento è da celebrare, gli Oasis festeggiano il 25mo anniversario di ‘(What’s The Story) Morning gGlory?’ e lo fanno con una intervista esclusiva a Noel Gallagher e la pubblicazione dei video in versione HD con audio rimasterizzato.

"(What’s The Story) Morning Glory?" compie 25 anni

approfondimento

Oasis, (What's the Story) Morning Glory, su Sky arriva il documetario

Dopo l'enorme successo dell'album di debutto “Definitely Maybe" che ha reso gli Oasis un vero e proprio fenomeno culturale (Wonderwall degli Oasis è il singolo britpop più venduto degli anni 90), il secondo album "(What’s The Story) Morning Glory?" cementa il loro impatto anche nei decenni a venire. Diventa l'album più venduto nel Regno Unito degli anni '90, trascorrendo un totale di dieci settimane in cima alle classifiche ufficiali, ed è attualmente il quinto album più venduto nella storia degli album del Regno Unito. A livello internazionale, l'album è entrato nella Top 10 di tutti i principali mercati con un totale di vendite che supera i 22 milioni. Pubblicato originariamente nel 1995, "(What’s The Story) Morning Glory?" compie 25 anni il 2 ottobre. Per l'occasione, la band celebrerà l'anniversario con una settimana di attività su YouTube Music.



Nuovi video ufficiali in versione HD con audio rimasterizzato dei singoli "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger", "Some Might Say", "Roll With It", "Morning Glory" e “Champagne Supernova” saranno disponibili nel canale YouTube Music degli Oasis. Con il lancio di ogni video ufficiale in HD verrà inoltre pubblicata una nuova gamma di prodotti esclusivi che includono magliette in stile vintage che replicano i design originali del 1995 con le illustrazioni ed il classico logo "Decca" del gruppo.

Noel Gallagher torna nei leggendari Rockfield Studios



In una nuova intervista video esclusiva "Is This Tomorrow?", Noel Gallagher torna nei leggendari Rockfield Studios (Galles) per la prima volta da quando la band registrò l'album, e condivide con i fan i suoi ricordi e riflette sulla importantissima eredità dell'album. L'anniversario di "(What’s The Story) Morning Glory?" rinforza la relazione di lunga data tra YouTube Music e gli Oasis, in cui la piattaforma è da sempre fattore determinante per le nuove generazioni di fan che nel tempo hanno scoperto la band attraverso i video. Queste celebrazioni porteranno infatti il canale YouTube degli Oasis a superare i 2,4 milioni di iscritti, con visualizzazioni totali destinate a superare il traguardo dei 2 miliardi. Le due versioni del video "Wonderwall" hanno raccolto oltre 650 milioni di visualizzazioni.