Oasis, 25 anni fa usciva (What's the Story) Morning Glory?

Da Wonderwall a Champagne Supernova passando per Don’t Look Back in Anger, gli Oasis hanno cambiato per sempre la storia della musica

L’album ottiene un responso straordinario anche negli altri Paesi, tra questi gli Stati Uniti d’America dove guadagna ben quattro dischi di platino per aver venduto più di quattro milioni di copie; in totale il disco supera ventidue milioni di copie a livello mondiale.

Un disco che ha segnato una svolta nel Britpop , un progetto discografico che ancora oggi continua a riscuotere un successo straordinario, (What's the Story) Morning Glory? non è semplicemente un album ma una vera e propria roccaforte della musica britannica.

approfondimento

14 agosto 1995: la battaglia del Britpop tra Blur e Oasis. FOTO

Some Might Say è il primo singolo estratto dall’album, subito dopo è la volta di Roll With It e Morning Glory che lasciano poi spazio all’iconica ballad Wonderwall, una delle canzoni più famose nella storia della musica.