Green Day, arriva la stella sulla Walk of Fame di Hollywood

“Dal Boulevard of Broken Dreams all’Hollywood Boulevard”. Su Instagram, i Green Day hanno annunciato che il primo maggio riceveranno la loro stella sulla Walk of Fame . “Sarà una giornata da ricordare... venite a festeggiare con noi”. Il riconoscimento sarà posizionato al numero 6212 di Hollywood Boulevard, di fronte all’Amoeba Music, un negozio di dischi che è leggenda per gli appassionati di musica, e sarà anche poco distante dai Red Hot Chili Peppers. Sarà la 2810ª stella sulla passeggiata di Los Angeles, e apparterrà alla categoria “Recording”. Alla cerimonia parteciperanno il presentatore Matt Pinfield, la campionessa di tennis Serena Williams e l’attore e produttore Ryan Reynolds . “La Camera di Commercio di Hollywood è onorata di dare il benvenuto a Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool dei Green Day sulla Hollywood Walk of Fame”, ha dichiarato Ana Martinez, produttrice della Walk of Fame. “La musica dei Green Day non solo ha ispirato generazioni, ma è anche stata la colonna sonora delle nostre vite. Onorarli con una stella sulla Hollywood Walk of Fame è un segno del nostro apprezzamento per il loro incredibile contributo al mondo della musica”.

DALLA ROCK AND ROLL HALL OF FAME AL COACHELLA

Nati nel 1986 a Berkeley, in California, i Green Day sono una delle band più celebri di tutti i tempi, con oltre 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 10 miliardi di streaming audio e video. I cinque volte vincitori di Grammy Award, membri della Rock and Roll Hall of Fame, hanno pubblicato nel 1994 l’album di debutto, Dookie, che ha venduto oltre 10 milioni di copie e ha ottenuto 10 dischi di platino. Il disco ha ravvivato l’interesse del grande pubblico per il punk rock ed è stato pioniere di una serie di singoli di successo che hanno conquistato il primo posto in classifica. Per Rolling Stone, “i Green Day hanno ispirato più giovani band a esordire di qualsiasi altro gruppo al di fuori dei Kiss, e questo non sembra cambiare”. Nel 2004 è poi arrivato American Idiot, vincitore del Grammy Award come Miglior album rock. Nel 2020 la band ha invece pubblicato il tredicesimo album in studio, Father of All..., che ha debuttato al primo posto nella classifica degli album di Billboard. Nel 2024 è infine uscito Saviors, che include i singoli The American Dream Is Killing Me e Dilemma, e il gruppo ha intrapreso il tour mondiale negli stadi sold out Saviors Tour, il più grande nella sua carriera tentennale. Quest’anno, invece, i Green Day si sono esibiti al concerto FireAid per la raccolta fondi a favore della ricostruzione dopo gli incendi in California e come headliner al Coachella. Il 23 maggio uscirà inoltre Saviors (Èdition De Luce), l’edizione ampliata del loro ultimo album, che contiene sette nuovi brani incluse le versioni acustiche di Suzie Chapstick e Father to a Son. Il disco è stato ancitipato dall’inedito Smash It Like Belushi, dedicato all’attore del film Blues Brothers.