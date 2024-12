7/11 Matt Baron BEI/Shutterstock via IPA/Fotogramma

Come sempre in queste occasioni speciali, sul palco prendono la parola amici e collaboratori della star premiata per tenere brevi discorsi. Per Jude Law è salita sul palco l'attrice americana Jurnee Smollet.

L'attrice ha menzionato le sue interpretazioni preferite di Law sullo schermo, quella di Ripley e quella in The Order e ha divertito la platea accennando alla sua cotta per l'attore quando era una ragazzina.

Jude Law è considerato fin dagli inizi della sua carriera uno dei più apprezzati sex symbol di Hollywood