6/12 ©Getty

Posa di rito in ginocchio sulla Hollywood Boulevard per Lenny Kravitz che ha “scoperto” la stella che porta il suo nome sulla Hollywood Walk of Fame. Il cantante, che oltre alla musica, ha maturato esperienza nei campi della recitazione, come attore e doppiatore, e della moda (oltre ad essere una indiscussa icona fashion è legato al marchio Saint Laurent di cui è stato testimonial), ha legato la sua fama a un numero straordinario di hit. Tra queste: Fly Away, Dig In, Again, American Woman, I Belong To You, Are You Gonna Go My Way, Believe In Me

Lenny Kravitz debutta su TikTok con la maxi-sciarpa virale. VIDEO