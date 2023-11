Lenny Kravitz e Peggy Gou insieme in I Believe in Love Again

Il singolo sarà inserito nell'album di debutto di Peggy Gou che, previsto per il 2024, conterrà anche la hit estiva (It Goes Like) Nanana

Producer al suo album di debutto come cantante, Peggy Gou ha spiegato come gli anni Novanta abbiano enormemente influenzato la sua musica. Amante della musica dance, house e rave di quell'epoca, Peggy è da sempre affascinata anche dall'R&B. Ed è con l'icona dell'R&B, Lenny Kravitz, che ha firmato il suo nuovo singolo, I Believe In Love Again.

La collaborazione con Peggy Gou

"Ho ascoltato all'infinito il suo album 5 del 1998", ha confessato Peggy Gou a proposito della sua passione per Lenny Kravitz. "Ma tutta la sua discografia è fantastica, assolutamente senza tempo". La producer ha spiegato che Lenny Kravitz è entrato in studio facendo della parte vocale una melodia magica, scrivendo nuovi testi e regalando al suo brano un incredibile riff di chitarra. Di cosa parla I Believe In Love Again? Di positività, di speranza, e di qualcosa in cui continuare a credere.