Jude Law, la nuova campagna per Brioni con il figlio Raff

Le nuove immagini girate da Evangelos Polychronopoulos colgono la spontaneità del rapporto tra il divo britannico e il suo primogenito in un contesto naturale che anticipa le atmosfere rilassate della stagione che sta per arrivare Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Continua il sodalizio tra Jude Law e Brioni, il marchio di lusso dell'abbigliamento maschile famoso nel mondo per il suo stile sartoriale contemporaneo. L'attore londinese, ambassador del brand, è tornato sul set per la sua terza campagna pubblicitaria con l'azienda italiana, un nuovo atto che filma e scatta insieme a suo figlio Rafferty “Raff” per la collezione Spring/Summer 2023. Protagonisti, la quotidianità tra padre e figlio, la bella stagione e l'eleganza naturale del divo britannico.

La campagna Brioni per la S/S 2023 approfondimento Romeo Beckham, torso nudo e smalto nero per la nuova campagna di YSL A guardare le immagini, foto e video, della nuova campagna Brioni, si viene subito assaliti dalla voglia d'estate, di cieli senza nuvole e spazi all'aperto. In questo scenario, fatto di piaceri semplici, Jude e Raff Law si godono la reciproca compagnia, da buoni amici straordinariamente somiglianti, il che ci ricorda che al centro della scena domestica c'è un padre con suo figlio che condividono gli stessi gesti e le stesse passioni, non ultima quella per il ben vestire che li ha portati a diventare, in coppia, House Ambassadors di Brioni, marchio del quale apprezziamo le ultime creazioni.

La proposta Brioni per la Primavera/Estate 2023 punta sull'eleganza senza sforzo, fatta di capi dalla fattura squisita, dal tessuto e dallo spirito leggero, ideali per gustare lo spettacolo della natura, nello specifico, quella di una Los Angeles verde e rurale che fa da scenario alla campagna.

L'attore cinquantenne e suo figlio - che di anni ne ha esattamente la metà - cucinano, chiacchierano, sfogliano libri, strimpellano la chitarra, mettono, insomma, in pausa gli impegni delle rispettive agende per lasciare il centro della città e indossare abiti e accessori irresistibili, dalle tonalità classiche e calde, dal blu al marrone cognac, al bianco, grigio e nero, dal gusto assolutamente attuale, disinvolto e sofisticato, fatti per accompagnare il corpo nei movimenti.



Al centro della campagna il rapporto padre-figlio GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Anche per questa campagna pubblicitaria Brioni si avvale di un obiettivo d'autore quello della fotografa Annemarieke van Drimmelen già subentrata a Craig McDean, che ha scattato, invece, la campagna Primavera/Estate 2022 sempre con Jude e Raff Law. Lo spot video, che è stato appena diffuso sui canali ufficiali e sui social media del brand, è firmato da Evangelos Polychronopoulos, anche lui a servizio di Brioni dalla passata stagione con gli stessi testimonial.

In linea con una collezione spensierata e giocosa composta da pezzi unici fatti per durare nel tempo, la campagna punta sulla bellezza intesa come piacere della condivisione di un'intimità speciale tra padre e figlio. Il risultato ha soddisfatto anche il Design Director di Brioni, Norbert Stumpfl, che ha dichiarato: “Volevamo comunicare quanto profondamente la bellezza possa essere trasmessa anche attraverso il piacere del tempo trascorso insieme, mostrando come Brioni possa essere parte della vita e aggiungere valore ad ogni momento”.



FOTOGALLERY Ipa/WebPhoto Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Jude Law compie 50 anni: ecco 20 suoi film da rivedere. FOTO L’attore è nato a Londra il 29 dicembre 1972. Ha cominciato a recitare a teatro a 15 anni, mentre il successo al cinema è arrivato nel 1999 grazie alla pellicola diretta da Anthony Minghella che gli è valsa la prima candidatura agli Oscar. Da allora ha preso parte a moltissimi film di successo: per celebrare i suoi 50 anni, ecco una carrellata di alcuni dei suoi ruoli più famosi Jude Law è uno degli attori più apprezzati e poliedrici di Hollywood, considerato anche un’icona sexy. Pur non avendo mai vinto un Oscar, ha ricevuto due nomination e diversi premi e riconoscimenti. Nato a Londra il 29 dicembre 1972, ha cominciato a recitare a teatro a 15 anni. Il successo al cinema è arrivato nel 1999 grazie alla sua interpretazione ne Il talento di Mr. Ripley. Da allora ha preso parte a moltissimi film di successo. Per celebrare i suoi 50 anni, ecco una carrellata di alcune delle sue pellicole più famose eXistenZ (1999). Tra i primi film di Jude Law per il cinema c’è questa pellicola diretta da David Cronenberg, in cui realtà e finzione si mescolano. Racconta di Allegra Geller (Jennifer Jason Leigh), una famosa creatrice di videogiochi che sta per lanciare la sua ultima idea: eXistenZ, un gioco in cui è possibile vivere in modo realistico una dimensione parallela. Mentre mostra il gioco, però, qualcuno spara e ferisce la donna: sarà costretta a fuggire insieme all’addetto alla sicurezza Ted (Jude Law) Il talento di Mr. Ripley (1999). Il successo arriva con questo film diretto da Anthony Minghella, tratto dall'omonimo romanzo di Patricia Highsmith. Nel cast anche Gwyneth Paltrow e Matt Damon. La pellicola racconta la storia di Tom Ripley, giovane americano che lavora come pianista a una festa lussuosa e conosce un ricco armatore, Mr. Greenleaf. L’uomo convince Tom ad andare in Italia per trovare il figlio Dickie e persuaderlo a tornare negli Usa. Grazie al ruolo di Dickie, Law ottiene la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista

Jude e Raff Law: generazioni a confronto Una scelta convincente, dunque, quella di mettere sullo stesso set Jude e Raff Law, rappresentanti di due generazioni affascinanti, ciascuna a suo modo. Jude Law, capelli biondi, occhi celesti e una filmografia che include pellicole cult e film d'autore, personaggio imprescindibile della “cool Britannia”, è tutt'oggi uno degli attori più rilevanti della sua generazione. Diversa, ma non dissimile da quella dei suoi coetanei, che amano sperimentare professionalmente misurandosi in campi molto diversi, l'esperienza del giovane Raff, figlio d'arte che ha già lavorato nel mondo della recitazione, della musica, della moda e ha anche prestato il volto per una campagna della Peta in cui si chiedeva la sostituzione della pelliccia vera dei cappelli delle Guardie Reali con una sintetica.

A proposito della campagna per il marchio italiano il venticinquenne ha dichiarato: “È stata davvero un’esperienza interessante esplorare il lato personale della relazione con mio padre attraverso la telecamera, ci sentiamo davvero parte della famiglia Brioni”.