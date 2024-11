Star Wars: Skeleton Crew, trailer della serie teen con Jude Law

È uscito nelle scorse ore il trailer ufficiale di Star Wars: Skeleton Crew, la serie televisiva che vede nel cast il divo di Hollywood Jude Law.

Disney+ ha rilasciato il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima serie creata dal regista di Spider-Man: Homecoming, Jon Watts, e dallo sceneggiatore Christopher Ford.

La storia segue quattro giovani personaggi che si ritrovano sperduti in una galassia sconosciuta e pericolosa.

Lo show è ambientato nell'era della Nuova Repubblica e racconta le vicende di Wim (Ravi Cabot-Conyers), Fern (Ryan Kiera Armstrong), KB (Kyriana Kratter) e Neel (Robert Timothy Smith) mentre cercano di trovare la strada di casa.

La serie vanta una squadra di registi di grande talento, tra cui Bryce Dallas Howard (The Mandalorian), i Daniels (Everything Everywhere All at Once), David Lowery (The Green Knight, Il drago invisibile), Jake Schreier (Thunderbolts di Marvel), Lee Isaac Chung (Minari, Twisters) e il creatore della serie, il sopracitato Jon Watts.

Star Wars: Skeleton Crew debutterà con i primi due episodi su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 3 dicembre 2024. La prima stagione sarà composta da otto episodi.



Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva Star Wars: Skeleton Crew nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.