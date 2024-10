Obi-Wan Kenobi 2 si farà? Ewan McGregor accende le speranze dei fan

Il divo britannico ha dato aggiornamenti su un eventuale seconda stagione della serie televisiva uscita nel 2022 in cui lui interpretava il personaggio titolare. Durante un recente panel in occasione del L.A. Comic Con, l'attore di Star Wars ha rivelato che lui, Lucasfilm e Disney stanno attualmente "esplorando" idee per un possibile secondo atto dello show standalone del suo personaggio su Disney+



I fan di tutto il mondo cominciano a esultare: Ewan McGregor ha infatti acceso le speranze del pubblico ghiotto di storie legate all'universo di Star Wars, facendo intendere che una seconda stagione della serie televisiva Obi-Wan Kenobi non è una mera chimera… Il divo britannico ha dato aggiornamenti su un eventuale secondo capitolo di quella che era una miniserie, uscita nel 2022 e con lui nei panni del personaggio titolare. Durante un recente panel in occasione del L.A. Comic Con, l'attore di Star Wars ha rivelato che lui, Lucasfilm e Disney stanno attualmente "esplorando" idee per un possibile secondo atto dello show standalone del suo personaggio su Disney+. "Chiaramente, tra la fine della serie Obi-Wan Kenobi e il momento in cui Alec Guinness interpreta Obi-Wan Kenobi, ci devono essere ancora un paio di storie da raccontare", ha spiegato McGregor durante l’evento targato Los Angeles. "Speriamo sicuramente, o meglio, stiamo esplorando questa possibilità, penso che questo sia il termine giusto”.

I rappresentanti di McGregor e Disney, interpellati dal magazine statunitense Entertainment Weekly, non hanno risposto alla richiesta di commento. Emlyn Travis su un recente articolo apparso proprio su EW fa notare che “McGregor ha ragione: la serie Obi-Wan Kenobi è ambientata nove anni prima della versione del personaggio interpretata da Guinness nel film Episodio IV - Una nuova speranza (Star Wars: Episode IV - A New Hope, che è il primo film della serie cinematografica di Guerre Stellari, uscito al cinema nel 1977, ndr), il che significa che ci sono quasi dieci anni di avventure che potrebbero essere esplorate in eventuali stagioni future della serie”.



Obi-Wan Kenobi, la 1° stagione segue il Maestro Jedi La prima stagione della serie limitata Obi-Wan Kenobi (miniserie composta da 6 episodi) ha seguito il Maestro Jedi messo a titolo (interpretato da McGregor) mentre esce dall'ombra per tentare di salvare la giovane principessa Leia (Vivien Lyra Blair), rapita dall'Impero Galattico. Durante la missione, Obi-Wan si ritrova faccia a faccia con l'ombra del suo ex padawan, Darth Vader (Hayden Christensen). Per chi non masticasse il linguaggio di Guerre Stellari, con Padawan e allievo Padawan si intende l’apprendista Jedi, ossia un ragazzo, o in alcuni casi un adulto, che incomincia un serio addestramento sotto la guida di un Cavaliere Jedi o di un Maestro Jedi, scelto dallo stesso Cavaliere o Maestro tra gli youngling.

McGregor vorrebbe anche un prequel E non è tutto, per la gioia dei fan: Ewan McGregor ha espresso il suo interesse anche per un prequel ambientato nell'era delle Guerre dei Cloni, uno show che lo vedrebbe quin di riunirsi sullo schermo con Hayden Christensen (quest’ultimo nel sopracitato ruolo di Darth Vader). "Mi piacerebbe indossare quell'armatura… Stavo parlando con qualcuno prima, riguardo alle Guerre dei Cloni", ha scherzato McGregor durante l’evento losangelino, mandando in delirio i fan di Star Wars presenti. "Penso che mi piacerebbe molto”, ha aggiunto, riferendosi al suddetto prequel. L'unico problema, ha spiegato McGregor, è che le Guerre dei Cloni si sono svolte prima degli eventi della serie Obi-Wan Kenobi, il che significherebbe che dovrebbe avere dei puntini sul viso durante le riprese per poter essere ringiovanito con la CGI. "Ma lo farei. Non mi interessa", ha affermato. "E in questo modo Hayden Christensen e io potremmo davvero tornare insieme”.

McGregor vuole una 2° stagione di Obi-Wan Kenobi Questa non è la prima volta che Ewan McGregor afferma di sperare fortemente in una seconda stagione della serie Obi-Wan Kenobi. Nel 2022 aveva già dichiarato ai microfoni di Entertainment Weekly che gli sarebbe piaciuto "realizzarne un'altra" in futuro.

All'epoca, anche la presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, aveva detto a EW che l'idea di continuare la storia di Obi-Wan era “sul tavolo”, nei piani dello studio insomma. "È certamente qualcosa di cui parliamo", aveva dichiarato a quel tempo Kathleen Kennedy. "Principalmente perché tutti si sono divertiti in maniera davvero incredibile. Ewan McGregor si è divertito tantissimo. Hayden Christensen si è divertito tantissimo. Quindi, certamente, da quel punto di vista, tutti coloro che sono stati coinvolti vorrebbero che tutto questo non finisca”. Poi però Kathleen Kennedy aveva disatteso per un attimo le aspettative, aggiungendo: "Ma dobbiamo davvero prendere il tempo necessario per farci la domanda: perché dovremmo farlo? Se decidessimo di fare qualcosa di più con il personaggio di Obi-Wan, dovremmo davvero rispondere alla domanda 'perché?'."