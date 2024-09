1/14 PH John Salangsang/ Shutterstock via Ipa/Fotogramma

Ewan McGregor è stato onorato con la stella sulla Hollywood Walk Of Fame giovedì 12 settembre con una cerimonia sulla Hollywood Boulevard a cui hanno preso parte la sua famiglia quasi al completo, diversi colleghi del mondo dello spettacolo che col tempo sono diventati amici dell'attore, e naturalmente, i fan che hanno preso parte all'evento in qualità di pubblico per celebrare il loro beniamino



Ewan McGregor: "Prima di essere Obi Wan-Kenobi mi sentivo l’Oasis del cinema”