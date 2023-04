Ewan McGregor reciterà nella serie drammatica Lodi

L’attore inglese è pronto per una nuova avventura sul piccolo schermo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Ispirata a un articolo online scritto da Andrew Dubbins, giornalista e scrittore, Lodi è una serie targata Amazon Prime Video con Ewan McGregor nei panni del protagonista. Quest’ultimo lo abbiamo visto già in una serie tv, Obi Wan Kenobi, disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e legata all’universo di Star Wars, e attualmente sta girando A Gentleman in Moscow che è sempre un prodotto per il piccolo schermo targato Paramount+ e basato sul romanzo di Amor Towles. Comunque la sua esperienza televisiva già vanta diversi titoli come Halston per Netflix e Fargo.

Lodi: la trama ufficiale La serie si concentra sulle avventure di Lou, un venditore di auto che riceve un’offerta per la sua concessionaria a Lodi, in California, da un mafioso, ma la rifiuta. L’uomo diventa così un informatore dell’FBI e nei tre anni successivi si ritrova coinvolto negli affari criminali della famiglia. Si fa strada tra i ranghi mentre cerca di ottenere le prove per la prima condanna in assoluto di un famoso boss di nome Joe Bonnano. approfondimento Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2023. FOTO

La squadra creativa di Lodi Timothy Greenberg sarà showrunner e produttore esecutivo di Lodi, Anche McGregor è impegnato come produttore esecutivo insieme a Allie Goss, Jon Liebman e Kaleb Tuttle di Brillstein Creative Partners. Entertainment One. Di recente McGregor ha comunque portato avanti anche la sua carriera cinematografica con Pinocchio di Guillermo Del Toro in cui ha prestato la voce al grillo parlante, e Raymond & Ray, un film indipendente in cui ha recitato al fianco di Ethan Hawke. GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv