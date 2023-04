Carrie Fisher riceverà una stella postuma durante lo Star Wars Day

Un ricordo all’attrice che ha interpretato la Principessa Leia sin dalle origini della saga cinematografica Condividi

Carrie Fisher, l'attrice conosciuta per aver interpretato la Principessa Leia nella trilogia originale di Star Wars, sarà onorata con una stella postuma sulla Hollywood Walk Of Fame. L'attrice, morta all'età di 60 anni quattro giorni dopo aver avuto un infarto su un volo Londra-Los Angeles, vedrà il suo nome commemorato sull'Hollywood Boulevard il prossimo 4 maggio, proprio in occasione dello Star Wars Day.

Una stella postuma per la Principessa Leia Con la sua stella postuma, che sarà la 2754esima della Hollywood Walk Of Fame nella categoria Motion Pictures, Carrie Fisher si riunisce agli ex co-protagonisti di Star Wars Mark Hamill e Harrison Ford. A dichiararlo è la stessa Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame: “I fan saranno al settimo cielo nel sapere che la loro principessa del cinema preferita, Carrie Fisher, sarà onorata con la sua stella sull'iconica Hollywood Walk of Fame! Carrie si unirà ai suoi co-protagonisti di Star Wars e agli altri Walk of Famer Mark Hamill e Harrison Ford su questo storico marciapiede”. “Sono felice di aggiungere che la sua stella è a pochi passi dalla stella di Mark Hamill e dall'altra parte della strada rispetto alla stella della sua leggendaria madre Debbie Reynolds!”, prosegue la Martinez. Sarà la figlia della Fisher, l'attrice Billie Lourd, ad accettare la stella postuma a nome di sua madre durante la dedica dello Star Wars Day, la giornata commemorativa istituita per celebrare il franchise multimediale di Star Wars creato dal fondatore, ex presidente e CEO di Lucasfilm, George Lucas. vedi anche Carrie Fisher, il ricordo della figlia Billie Lourd

La carriera di Carrie Fisher Figlia di Eddie Fisher e Debbie Reynolds, la giovane Carrie ha seguito le orme dei suoi genitori, debuttando al cinema con la produzione Shampoo nel 1975. Ma la fortuna ha voluto che abbia vestito i panni della Principessa Leia in Star Wars (1977) e nel sequel The Empire Strikes Back (1980) agli inizi della sua carriera. Un’interpretazione che l’ha resa celebre in tutto il mondo, e che ha dato inizio a una carriera più che longeva, dentro e fuori l’universo Star Wars. Ma Carrie Fisher ha avuto anche un’invidiabile una carriera di scrittrice di successo, pubblicando tre romanzi e due memorie, tra cui Postcards From The Edge, un romanzo semi-autobiografico che le è valso il Los Angeles Pen Award.