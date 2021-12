Carrie Fisher, il ricordo della figlia Billie Lourd

Un tenero scatto che ritrae la celebre interprete della Principessa Leila in un momento di spensieratezza con la figlia. Billie Lourd ha scelto questa immagine per ricordare sua madre scrivendo un lungo e toccante messaggio.

La lettera si apre così: “Le persone mi chiedono sempre a che stadio sia del dolore e la mia risposta non è mai semplice. Sono a una fase differente del dolore in ogni momento della giornata”.

Billie loURD: “il dolore è semplicemente ciò che è per te”

L’attrice ha proseguito: “Il mio dolore è un pasto a più portate con tanti ingredienti complicati. Un antipasto di negoziazioni seguito da un antipasto di rabbia con un contorno di depressione, accettazione come primo piatto e ovviamente un po’ di rifiuto come dolce. E così è come il dolore dovrebbe essere - tutte le cose insieme - anche se in realtà non c’è un ‘dovrebbe essere’ nel dolore - il dolore è semplicemente ciò che è per te ed è così che ‘dovrebbe essere’”.