The Book of Boba Fett, nuovo spot per la serie Star Wars

Manca poco al debutto di “ The Book of Boba Fett ”, nuovo spin-off di Lucasfilm e Disney incentrato sul celebre cacciatore di taglie dell’universo di “Star Wars”, ma in rete continua la promozione della nuova serie live action in onda con una puntata alla settimana su Disney Plus a partire da mercoledì 29 dicembre , show visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

“Arrival”, il nuovo spot della serie

La nuova clip, dal titolo “Arrival”, mostra in trenta secondi Boba Fett in azione in un contesto che sarà certamente familiare ai fan della saga di “Star Wars”. Dopo essersi annunciato, il cacciatore di taglie è impegnato nel riportare l'ordine su Tatooine, una volta controllato da Jabba the Hutt. Il suo dominio sarà basato sull'autorità e il rispetto più che sulla paura ma ciò non significa che il protagonista non dovrà ricorrere alla violenza per imporsi, come mostrano le immagini del nuovo spot. “Arrival” segue di poco la pubblicazione di un altro breve teaser da titolo “Throne” in cui Fennec Shand presenta Boba Fett agli ex capitani di Jabba. Il leggendario cacciatore di taglie si impone come il nuovo signore del crimine ma il clima è teso e si intuisce che non sarà affatto facile instaurare un nuovo regime.