The Book of Boba Fett, nuova clip video della serie

Chi è Boba Fett

Gli appassionati di Star Wars conoscono molto bene Boba Fett. Si tratta di un cacciatore di taglie, comparso per la prima volta nello speciale animato del 1978. Inizialmente è misterioso e letale nella trilogia classica dove compare in L’Impero colpisce ancora e Il Ritorno dello Jedi; poi viene inserito nel ciclo dei prequel grazie a Jango Fett, un mandaloriano utilizzato dai clonatori di Kamino come matrice genetica per l’esercito di cloni della Repubblica. Ad accompagnare Boba c'è la mercenaria Fennec Shand. Fennec è apparsa per la prima nella prima stagione di The Mandalorian per poi fare ritorno nella seconda stagione al fianco di Fett.

Le parole di Ming-Na Wen

Di recente, l’attrice Ming-Na Wen ha rilasciato alcune dichiarazioni sui ruoli di Fennec e Boba nella serie. Wen ha specificato che il suo personaggio non si può definire né buono né cattivo. “Sarà veramente interessante vedere come le loro dinamiche si evolveranno in The Book of Boba Fett. Penso che questo è tutto quello che posso dire. Il resto…lo vedrete. Non è che siano i cattivi ma non sono neanche così buoni.” ha detto a The Direct. “Noi siamo gli anti-eroi. Adoro impersonare un anti-eroe”. Per quanto riguarda il legame tra i due protagonisti: “Beh, c’è sicuramente un bel legame tra i due. Hanno legato per il fatto che entrambi hanno vissuto delle esperienze che li hanno portati vicino alla morte. E c’è una sorta di codice morale a cui entrambi si attengono”.