The Book of Boba Fett, il nuovo teaser rivela ulteriori dettagli

Il 29 dicembre arriverà su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, la serie The Book of Boba Fett , direttamente dall’universo di Star Wars. Il nuovo teaser, intitolato “Ready”, ha rivelato nuovi dettagli e curiosità ai fan. Possiamo notare un coinvolgimento maggiore della mercenaria Fennec Shand, che discute con Boba Fett in merito al governare con la paura durante periodi difficili. Sempre quest’ultima, poi, preannuncia una guerra imminente. In questo teaser ritroviamo la twi’lek (Jennifer Beals), cosa che conferma quindi l’importanza del personaggio nella trama della serie. Sappiamo che la serie sarà ambientata nello stesso periodo di The Mandalorian, quindi 5 anni dopo la Battaglia di Endor ma saranno presenti anche flashback sul protagonista. The Book of Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore.

The Book of Boba Fett, la sinossi

Questa è la sinossi ufficiali della serie targata Disney+: “The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine”. Ming-Na Wen, l’attrice interprete di Fennec Shand, ha ammesso in un’intervista a Entertainment Weekly che The Book of Boba Fett è stato influenzato da alcuni sottogeneri cinematografici. Se The Mandalorian è palesemente ispirato al genere western, Wen ha confermato che questo show sarà “meno il buono il brutto e il cattivo e più il Padrino”. In merito al rapporto tra Boba Fett e Fennec Shand, Wen ha detto a Total Film: "La relazione tra lui e Fennec è unica tra i cacciatori di taglie. Perché molte volte lavoriamo da soli. Non ci piace la collaborazione. Non ci fidiamo di nessuno. È una famiglia molto disfunzionale, ma è una famiglia che onora un codice etico, e c'è una certa serie di regole che devi seguire ed è l'unico modo in cui funzionerebbe. Ed essere cacciatori di taglie, è molto importante. E penso che sia per questo che Fennec e Boba sono della vecchia scuola. Crediamo in quel codice di etica e ci rispettiamo a vicenda".