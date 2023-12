Green Day, è uscita la nuova canzone Dilemma

Musica

Billie Joe Armstrong e soci hanno infiammato una platea di migliaia di fan con un concerto spettacolare. A dare il la sono state American Idiot e Holiday, brani più che mai attuali contro la guerra e la politica internazionale. Da 21 Guns a Know Your Enemy, da Wake Me Up When September Ends fino a Basket Case, ogni hit del gruppo punk rock californiano è stata suonata. Un pubblico in delirio e il frontman-mattatore estasiato all’idea di essere finalmente tornato in Italia. Di Camilla Sernagiotto