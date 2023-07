I Green Day in concerto in Québec hanno suonato il nuovo brano 1981

I fan più attenti avrebbero sentito la canzone della band di Billie Joe Armstrong già in un video teaser pubblicato nel 2022 per far trapelare la lavorazione di un nuovo progetto

Il 16 luglio, in occasione del Festival d’eté de Québec in Canada, i Green Day hanno suonato per la prima volta dal vivo una nuova canzone intitolata 1981, che ricorda le sonorità anni Novanta del gruppo pop punk. Già nel 2022 i fan più attenti hanno però notato il brano in un video teaser pubblicato sui social dalla band per condividere non solo le esibizioni nell’HellMega Tour, ma anche la nascita di inediti nello studio di registrazione. Ogni filmato, che conteneva un riferimento al 1972, anno di nascita del frontman Billie Joe Armstrong, del batterista Tre Cool e del bassista Mike Dirnt, ha fatto a lungo sospettare la lavorazione di un nuovo progetto, un quattordicesimo album intitolato proprio 1972. Secondo quanto emerso in rete, ora il disco sarebbe stato accantonato in favore di una nuova creazione che potrebbe uscire nel 2024, in concomitanza sia con il 30º anniversario di Dookie sia con il 20º di American Idiot. Nel frattempo gli utenti hanno cercato di attribuire un significato alla canzone 1981, che potrebbe ricordare l’anno di fondazione di Mtv.