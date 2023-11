I Green Day saranno agli I-Days Milano 2024

La band punk americana capitanata da Billie Joe Armstrong sarà tra gli headliner dell’edizione 2024 degli I-Days Milano. Il trio californian chiuderà la giornata del 16 giugno 2024 all’Ippodromo Snai Lamaura di Milano. Questa data sarà l’unica in Italia del loro “The Saviors Eu/Uktour”, la tournée mondiale con cui Billie Joe Armstrong, Trè Cool e Mike Dirnt celebrano nel 2024 gli album “Dookie” e “American Idiot”, oltre a presentano il nuovo disco "Saviors" (la cui uscita è prevista per 24 gennaio 2024)



È arrivato l’annuncio ufficiale del primo headliner dell’edizione 2024 degli I-Days Milano: prepariamoci ad accogliere i mitici Green Day, che torneranno ancora una volta come graditissimi ospiti della kermesse rock meneghina. La band punk americana capitanata da Billie Joe Armstrong sarà tra gli headliner della prossima edizione del festival organizzato nel capoluogo lombardo. Al trio californiano spetterà di chiudere la giornata del 16 giugno 2024 all’Ippodromo Snai Lamaura di Milano. Questa data sarà l’unica in Italia del loro “The Saviors Eu/Uktour”, la tournée mondiale con cui Billie Joe Armstrong, Trè Cool e Mike Dirnt celebrano nel 2024 gli album Dookie e American Idiot, oltre a presentare il nuovo disco Saviors. Un’occasione dunque imperdibile per i fan che vogliono festeggiare assieme ai propri beniamini due album che hanno segnato la loro storia: lo show che i Green Day porteranno in tour, infatti, proporrà i brani estratti da Dookie a 30 anni dalla sua pubblicazione (ricordiamo che il disco è stato il vincitore nel 1995 del Grammy Award come Best Alternative Album) e da American Idiot a vent’anni dalla pubblicazione (e questo album nel 2004 ha debuttato al primo posto della classifica Billboard degli album più venduti e della UK Official Album Chart, per poi aggiudicarsi nel 2005 il Grammy Award come Best Rock Album).

Grande protagonista del tour sarà ovviamente anche il nuovo disco Saviors E non è tutto: oltre ai brani di Dookie e American Idiot per celebrare rispettivamente il trentennale e il ventennale, a condire i concerti dei tre punk-rocker della California ci sarà anche la tracklist della loro ultima fatica discografica, l’album Saviors. L'uscita di quello che sarà il quattordicesimo album in studio dei Green Day è prevista per il 24 gennaio 2024. La scorsa settimana il gruppo ha pubblicato il singolo inedito The American Dream Is Killing Me che anticipa il nuovo disco.



I Green Day sono ormai degli habitué dell’evento rock di Milano: la loro ultima (doppia) apparizione in Italia è stata infatti proprio agli I-Days Milano (nel 15 giugno 2022), per poi esibirsi il giorno successivo al Firenze Rocks. approfondimento Firenze Rocks 2020, arrivano i Green Day. Il festival. FOTO

Agli I-days Milano 2024 suoneranno i Nothing But Thieves prima dei Green Day

Arriva anche l’annuncio relativo al gruppo di supporto dei Green Day, la band che sul palco dell’ippodromo salirà prima di loro: ci saranno ancora una volta sul palco dell'evento rock milanese i Nothing But Thieves. Questa band, lo ricordiamo, è già stata ospite della stessa kermesse lo scorso 1° luglio, in apertura ai concerti dei Black Keys e Liam Gallagher per l'edizione 2023 degli I-Days Milano.



Gli inglesi Nothing But Thieves porteranno in tour il loro quarto album, intitolato Dead Club City e uscito il 30 giugno 2023. approfondimento I Green Day annunciano l’album "Saviors" e pubblicano il primo singolo