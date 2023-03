5/20 ©Webphoto

Big (1988) - Divertente e accattivante, questa commedia segna la prima candidatura agli Oscar per Tom Hanks. Diretto da Penny Marshall, il film segue Josh Baskin, un ragazzino di tredici anni che vive a New York. Follemente innamorato di una sua compagna di scuola, molto più grande di lui, Josh non ha il coraggio di dichiararsi e inoltre i genitori lo costringono a fare il baby-sitter alla sorellina. Un giorno al luna park decide di esprimere il desiderio di non essere più un bambino. Al suo risveglio qualcosa è cambiato. Da rivedere per tornare bambino o quasi

La top 10 dei tormentoni estivi degli anni 80