Roberto Benigni compie 70 anni: ecco tutti i suoi film. FOTO

Figlio di contadini, l’artista è nato il 27 ottobre 1952 in provincia di Arezzo. Ha esordito al cinema come attore nel 1977 con "Berlinguer ti voglio bene" di Giuseppe Bertolucci e come regista nel 1983 con "Tu mi turbi". L’ultima pellicola che ha diretto è, per ora, "La Tigre e la neve", l’ultimo ruolo sul grande schermo Geppetto nel "Pinocchio" di Matteo Garrone. In mezzo ci sono grandi successi, come il capolavoro "La vita è bella" che gli ha regalato l’Oscar