Venezia, Benigni Leone d'Oro. La dedica alla moglie: "È di Nicoletta"

Sul red carpet parlando con i giornalisti, Benigni ha continuato a ironizzare nel suo stile sul riconoscimento ottenuto: "Me l'hanno dato che sono un principiante, un bambino. Tiziano ha iniziato a fare le sue opere migliori alle soglie dei 40 anni, quindi può essere che tra una trentina d'anni, nel 100esimo anniversario del Festival di Venezia mi danno un altro Leone d'Oro alla carriera per la seconda parte. Sarebbe bellissimo essere di nuovo qua tutti insieme". E ancora sulla moglie: "Quello è il sentimento. Magari dice: 'parla di lavoro', ma non ce l'ho fatta. In un momento così sento che ho fatto tutto insieme a Nicoletta e quindi le appartiene veramente".

"A Mattarella voglio bene, rimanga qualche anno in più"



Inarrestabile come suo solito, l'attore e regista di "La vita è bella" (vincitore di 3 premi Oscar nel 1999) ha raccontato che quando ha saputo del premio che avrebbe ricevuto in Laguna ha "fatto passi di rumba, nudo però'". Poi una "carezza" al presidente della Repubblica, presente in Sala Grande e accolto anche lui dalla standing ovation del pubblico: "Grazie presidente di dimostrare il suo amore per l'arte, specialmente per l'arte cinematografica. Lo vorrei abbracciare e baciare, non potete capire la soddisfazione che provo per essere suo contemporaneo, quando mi hanno detto che ci sarebbe stato ho reagito come lei al gol di Bonucci. Deve rimanere qualche anno in più, presidente".