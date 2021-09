Festival di Venezia, apre Almodòvar, premiato Benigni. DIRETTA

In attesa di scoprire quali saranno gli outfit da sogno che quest'anno vedremo sfilare sul red carpet al lido, ecco una carrellata di tutti i look indimenticabili delle scorse edizioni del Festival. Venezia è da sempre lo scenario prediletto per un vero e proprio bagno di charme e di glamour. Anche quest'anno non deluderà, soprattutto perché la madrina, Serena Rossi, è nota per essere non solo una talentuosa attrice e cantante ma anche una buongustaia fashion il cui fil rouge che intesse ogni suo abito è sempre l'eleganza. Sfogliate il seguente album per godervi tutte le foto delle mise più raffinate e spettacolari che abbiamo visto nella storia della Mostra.

