3/15 ©Kika Press

Non tutti sanno che, in concomitanza con il suo esordio nel mondo dello spettacolo, Serena conclude i suoi studi conseguendo la maturità lingustica. La sua carriera artistica è però già avviata e nel 2003 fa il suo debutto definitivo nella serie di Rai 3 “Un posto al sole” in cui interpreta il ruolo Carmen Catalano, solare cameriera con la passione per la musica.

Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2021