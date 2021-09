Festival di Venezia, oggi Sorrentino con "È stata la mano di Dio" LIVE

Pedro Almodovar: "Solo le donne sanno cosa è la maternità"

Il regista spagnolo e la sua attrice-musa, Penelope Cruz, intervistati da Denise Negri per Sky TG24, hanno parlato del loro film "Madres Paralelas" e di tutto ciò che quella pellicola ha suscitato in loro.

"Le donne sono esseri umani esattamente come gli uomini, solo per i talebani sono inferiori. Se ci si interessa alle donne, non sono così difficili da comprendere", ha spiegato Almodovar. Aggiungendo che gli uomini, per quanto possano sforzarsi, non riusciranno mai a capire davvero in cosa consiste il sentimento materno. "È qualcosa che appartiene esclusivamente alle donne", ha aggiunto il regista.

Regista che, benché uomo, conosce molto bene però la femminilità e le donne: da sempre dipinge l'universo femminile, regalandoci affreschi memorabili. "Per me è più divertente scrivere di donne, conosco meglio i personaggi femminili che mi circondano rispetto a quelli maschili e riesco a scriverne meglio".