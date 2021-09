Venezia - "È stata la mano di Dio", impressioni a caldo del film

Per la rubrica #aprimavista, Denise Negri commenta "È stata la mano di Dio", il film di Paolo Sorrentino in programmazione nella seconda giornata del Festival. "Una pellicola tra le più riuscite e vibranti del regista premio Oscar"

Volevo iniziare a parlare del film di Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio”, in concorso a Venezia 78, in spiaggia al mare. Perché? Perché in realtà il film inizia con una bellissima inquadratura del golfo di Napoli. Napoli è protagonista, ma soprattutto le emozioni sono le vere protagoniste di questa pellicola mai così intima, mai così vera, ma così viva, che racconta in parte quello che è successo al regista, all’autore stesso, ossia il fatto di aver perso i genitori quando aveva solo 16 anni. Ma il regista continua a dire non è inutile andare a cercare quali siano le cose che lui veramente ha vissuto (GUARDA IL VIDEO).