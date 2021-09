Venezia - Madres Paralelas, le impressioni del film in anteprima

Per la rubrica #aprimavista, Denise Negri commenta Madres Paralelas, il film di Pedro Almadovar che apre il Festival. "Un film su due giovani madri e sull'importanza di radici e valori"

Pedro Almodovar ritorna a trattare i temi che gli sono più cari e familiari, sicuramente quelli che gli vengono meglio. Sto parlando dell’universo femminile, della maternità, di emozioni e relazioni davvero tanto intense che in realtà provano tutti gli esseri umani – ci ha detto Pedro – solo che a lui viene meglio raccontare l’universo femminile.

La pellicola parte con la storia di due giovani madri, entrambe single, che si ritrovano in ospedale, e da lì inizierà una straordinaria e intensa amicizia e soprattutto entrambe faranno un percorso per conoscere meglio sé stesse, scopriranno che cosa la vita riserverà loro, in realtà anche qualche piccola tragedia e colpo di scena.