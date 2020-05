Serena Rossi, il dolce scatto con la famiglia: il post su Instagram

La foto ritrae la famiglia in un momento di spensieratezza e divertimento in casa, questa la semplice ed emozionante didascalia scritta come commento al post: “ Famiglia. Noi restiamo a casa ”.

Serena Rossi, classe 1985, ha immortalato un momento della sua vita privata con uno scatto in bianco e nero che ha subito fatto centro nel cuore del pubblico ottenendo oltre 19.000 like. La foto vede protagonista l’attrice, suo marito e il fidanzato Davide Devenuto con cui ha dato alla luce il loro primogenito nel 2016.

Quarantena: i post e i video delle star

Nei giorni scorsi Kasia Smutniak, protagonista della produzione originale Sky Diavoli, in onda tutti i venerdì alle 21.15, su Sky Atlantic e disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV, ha raccontato la quarantena attraverso alcuni scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

L’attrice, classe 1979, ha parlato della sua quotidianità durante questo momento dominato dall’emergenza legata al COVID-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): “Quando il tempo lo scandisce il frigorifero. Le prime settimane, ammetto, mi sono sfondata di schifezze. Roba di serate con il cucchiaino, che dico, il cucchiaio grande, barattolo e telecomando. Poi l'ansia ha prevalso e ho deciso di fare la spesa 'sana’”.

Infine, l’attrice ha aggiunto: “Adesso, oltre ai sensi di colpa per il primo periodo, ogni volta che apro il frigo penso che non c'è niente, niente di buono! Se rimango chiusa un altro mese verrò risucchiata dal mio stesso frigo. Sicuro. Nota. Fase 2. Fare pace con il frigo”.