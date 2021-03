Sanremo 2021: i look della finale, da Gaia a Ghemon. FOTO

4/7

Abito corto stile bomber bianco e nero in fil coupé sfrangiato jacquard con profonda scollatura a V e maxi-cintura piatta con passante fasciato in pelle sul davanti, completato da un sandalo nero dall'appeal minimalista su tacco scultura, ispirato da un esclusivo disegno Ferragamo del 1956, con fibbia logata. Così Gaia si è presentata sul palco per l'esibizione nella serata finale

