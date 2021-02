Quanto sport a Sanremo: ospiti Schwazer, Tomba e Federica Pellegrini

A meno di una settimana dal via, il cast degli ospiti al Festival di Sanremo 2021 ( SPECIALE SANREMO 2021 ) si arricchisce di nuovi ospiti. Nella serata inaugurale di martedì 2 marzo, sul palco dell'Ariston salirà anche Alex Schwazer , il marciatore italiano medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 e al centro negli ultimi anni di una controversa vicenda giudiziaria da cui è uscito recentemente riabilitato, quantomeno a livello di magistratura ordinaria: infatti, nonostante la sentenza del gip di Bolzano affermi la manipolazione delle provette che portarono alla sua condanna nel 2016, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera ha ribadito la squalifica per doping fino al 2024.

approfondimento

Sanremo 2021, tutti gli ospiti che vedremo al Festival

Schwazer non sarà l'unico atleta presente a Sanremo: oltre ovviamente a Zlatan Ibrahimovic, co-conduttore per quattro serate su cinque (salterà solo la seconda, mercoledì 3 marzo, perché contemporaneamente impegnato a San Siro per Milan-Udinese di campionato), ci sarà anche l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, che canterà insieme a Fiorello, Amadeus e Ibrahimovic giovedì 4. Nella serata finale di sabato 6 saliranno sul palco anche Federica Pellegrini e Alberto Tomba, in qualità di ambassador delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: dal palco presenteranno due loghi per le Olimpiadi e Paralimpiadi, dando cosi' il via alle votazioni online che permetteranno la scelta al pubblico.