Sul palco di Sanremo torna per la dodicesima volta in gara Orietta Berti. L'usignolo di Cavirago porterà all'Ariston il suo nuovo brano "Quando ti sei innamorato"

A 55 anni dalla sua prima volta sul palco dell’Ariston e a 29 dalla sua ultima volta in gara, Orietta Berti (FOTO) torna a Sanremo 2021 con il brano “Quando ti sei innamorato”.

Il brano, racconta Orietta Berti, è una vera e propria dedica al marito Osvaldo: “Quest’anno non verrà con me al Festival, ma penserò a lui ogni minuto. La canzone è molto difficile da cantare, in alcuni punti sembra estratta da un'opera sinfonica. Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita come è successo a noi".

L'Usignolo di Cavirago è una dei veterani della canzone italiana e con ben 53 album all'attivo ha deciso di rimettersi in gioco e partecipare alla gara dei Big di Sanremo 2020. Orietta Berti, icona ormai della musica e della televisione italiana, porterà sul palco dell'Ariston l'esperienza di chi è in gara al Festival per la dodicesima volta. Questa volta però dovrà confrontarsi con una scena musicale giovane e lontana dagli "schemi del Bel Canto" che hanno fatto la fortuna della Canzone Italiana.

Parlando della sua partecipazione al Festival ha detto: “Io non ci pensavo al Festival, non era più tempo, non volevo lo stress di quella settimana e in più quando mi hanno chiamato io e Osvaldo stavamo combattendo con il Covid e rischiavamo di essere ricoverati. Ma poi ho capito che avevano ragione, che era il modo giusto per festeggiare 55 anni di carriera e poi non volevo deludere tutti i miei collaboratori. Come mi ha detto Iva Zanicchi sarò la portabandiera, rappresento le radici della melodia italiana, come ho sempre fatto e continuerò a fare”.

Dopo la sua partecipazione al Festival Orietta Berti ha già diversi programmi per il futuro con un cofanetto con sei dischi, dal titolo “La mia vita è un film”. La raccolta conterrà quattro CD del passato, uno di duetti e un nuovo disco con ben 22 inediti.