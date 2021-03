Tra le protagoniste indiscusse di questa settantunesima edizione del Festival di Sanremo c’è Malika Ayane ( FOTO ). La cantante torna per la quinta volta sul palco dell’Ariston dopo i successi di Come foglie e Ricomincio da qui.

Sanremo 2021, Malika Ayane canta Ti piaci così, un brano consapevole

Malika Ayane sarà in gara tra i Big del Festival di Sanremo con Ti piaci così, un brano scritto assieme a Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora, che raccoglie tutte le sonorità che hanno caratterizzato la carriera della 36enne milanese.