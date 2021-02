Sanremo 2021, Malika Ayane canta Ti piaci così, un brano consapevole

Malika Ayane torna per la quinta volta all'Ariston. Lo fa portando un brano, Ti piaci così, che celebra la bellezza di conoscere se stessi, di riconoscersi. Quello che spesso viene considerato un elemento negativo, questa artista dai mille colori, lo trasforma in energia positiva o, come lo definisce lei, in auto-amore. E' un brano lucido, contemporaneo, di quelli che ti portano a ballare davanti allo specchio, a piedi nudi, con i capelli che viaggiano in autonomia rispetto anche alle leggi gravitazionali. Nella serata dedicata alla canzone d'autore sul palco sanremese porta Insieme a te non ci sto più, brano cantato in origine dalla signora della musica Caterina Caselli. Altra scelta di coraggio e autonomia. Con Malika ci conosciamo dal 2009, quando con Come Foglie annichilì il popolo dell'Ariston nella categoria Giovani: il brano portava la firma di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro (stessa etichetta di Malika, la Sugar). Ogni suo disco è sempre stato accompagnato da stupore ma confesso che questa volta l'attesa è più alta perché dietro c'è un approccio differente. Come racconta lei in questa video-intervista.