Dopo il duetto con Rancore durante la serata delle cover dello scorso anno, la band La Rappresentante di Lista trova spazio a Sanremo 2021 con “Amare”. È la prima volta in gara per il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Spazio per loro nella sezione Big.

Il loro cammino ha inizio nel 2011, nel corso delle prove dello spettacolo teatrale intitolato “Educazione Fisica”. Negli anni il loro sound si è evoluto e oggi si definiscono una queer pop band.

Ancora prima di ascoltare la loro musica, ciò che colpisce è il particolare nome che hanno scelto di attribuirsi. Vi è, ovviamente, una storia alle spalle, che ruota intorno a Veronica Lucchesi. Nel 2011 ricopriva per l'appunto il ruolo di rappresentante di lista di un partito politico, pronta a protestare per l'impossibilità di far votare i fuorisede al referendum abrogativo sul nuovo programma elettronucleare italiano.

Dopo tre anni dal loro primo incontro artistico, i due hanno pubblicato un album “(per la) Via di casa". Era il 2014. Un anno dopo segue “Bu Bu Sad”. È questo lavoro che consente loro di farsi notare nel mondo della musica underground italiana, dal quale sono venuti fuori abbastanza rapidamente. Anni di prove, concerti e collaborazioni, fino a conoscere Enrico Lupi e Marta Cannuscio, che ampliano la formazione originaria.

Il 2018 è l’anno del terzo disco, “Go Go Diva”. Si accorge del loro talento anche Paolo Sorrentino, che seleziona uno dei brani di questo album, “Questo corpo”, per la colonna sonora di “The New Pope”. Sul palco di Sanremo ritroveranno Dimartino, col quale hanno collaborato nel 2019, pubblicando il singolo “Ci diamo un bacio”.