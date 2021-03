7/8

Per la serata delle cover, in programma per giovedì 4 marzo, Colapesce e Dimartino omaggeranno Franco Battiato, infatti come annunciato tramite i profili Instagram, andranno ad interpretare Povera Patria, senza la presenza di altri ospiti. Immagine tratta dal profilo Instagram @colapesce

L'account Instagram ufficiale di Colapesce