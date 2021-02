Colapesce e Dimartino, pronostici ironici sulla classifica di Sanremo

I due cantautori in gara tra i big al Festival con il brano "Musica leggerissima" hanno pubblicato sui loro canali social un video ironico in cui "spoilerano" per finta la classifica di Sanremo 2021

Colapesce e Dimartino, i due cantautori in gara tra i big al Festival di Sanremo con il brano Musica leggerissima, hanno pubblicato a sorpresa sui loro social un video ironico in cui "spoilerano" per finta la classifica di Sanremo 2021.

Si intitola “I mortali - Sanremo 2021”, citando il loro ultimo album in studio, I mortali appunto, uscito il 5 giugno 2020.

Battute, gag, tanta ironia e divertimento per un video pubblicato pochi minuti fa e che sta già facendo il giro del web. Tra citazioni del cinema di Quentin Tarantino e divertenti battute che coinvolgono perfino il deep web, il video sta facendo incetta di visualizzazioni e consensi, merito anche dell’innata simpatia dei due cantautori siciliani.



Non manca un divertente cameo di uno dei vincitori delle passate edizioni del Festival, non vi diciamo quale edizione per non rovinarvi la sorpresa...