Colapesce e Dimartino a Sanremo 2021: 3 cose da sapere

Al Festival di Sanremo 2021, nella categoria Big, ci saranno anche Colapesce e Dimartino, il duo di cantautori siciliani che debutta sul palco del Teatro Ariston. Parteciperanno con la canzone “Musica leggerissima” che arriva dopo la pubblicazione dell’album “I Mortali”, considerato uno dei dischi più belli e importanti usciti in Italia nel 2020. Apprezzati autori da critica e pubblico, hanno suggellato la loro collaborazione spiegando di dare luce a "una terza via al cantautorato polveroso e alla canzone che non dice niente, la canzone leggerissima insomma, esiste”. Da solista Colapesce, vero nome Lorenzo Urciullo, ha pubblicato tre album: "Un meraviglioso declino" nel 2012, “Egomostro” del 2015 e due anni dopo "Infedele". Dimartino ha pubblicato nel 2010 “Cara maestra abbiamo perso”, nel 2012 "Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile" e poi dal 2015 al 2019 “Un paese ci vuole”, “Un mondo raro (con Fabrizio Cammarata)" e "Afrodite".