Colapesce e Dimartino, il video del nuovo singolo Noia mortale

È online il video di Noia mortale , il nuovo singolo di Colapesce e Dimartino tratto dall’album di inediti I Mortali (42 Records/Sony Music) . Il brano è un travolgente power pop, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, epico e leggero nello stesso momento. La canzone racconta la storia di due supereroi caduti in miseria che s’interrogano sul senso della vita contemporanea e sull’amore. La “noia mortale” è una condizione che appartiene agli esseri umani, in quanto consapevoli di essere destinati a una fine.

L’uscita del brano è accompagnato dal video sempre realizzato dal pittore e visual artist Tommaso Buldini, ed è il proseguimento ideale, il secondo capitolo, dell’opera visiva realizzata per il precedente singolo Luna araba cantato insieme a Carmen Consoli. I Mortali è il primo album scritto interamente a quattro mani da Colapesce e Dimartino e anche il loro primo tour insieme. Per l’occasione i brani che compongono la scaletta de I Mortali saranno presentati live in una nuova versione, ancora diversa da quella del fortunato disco che sta ottenendo i favori delle critica e del pubblico, e affiancati da alcuni classici del repertorio solista di Colapesce e Dimartino (anche questi ri-arrangiati per l’occasione). Con loro sul palco ci sarà il polistrumentista e produttore KWSK Ningia, per uno spettacolo che vuole essere sia musicalmente ricco (ognuno dei protagonisti avrà postazioni in cui suonerà diversi strumenti) che minimale e diretto. Le prossime date confermate del tour, prodotto e organizzato da OTR Live, sono: l’11 settembre Bologna – Arena Puccini, 12 settembre Fiesole (FI) – Teatro Romano, il 25 settembre ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo e il 26 settembre a Catania a Villa Bellini.

Prevendite disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.