Chi è Tecla Insolia, conduttrice a Sanremo 2021

Non si tratta di un debutto, per lei: seppur giovanissima (ha compiuto 17 anni lo scorso 13 gennaio), Tecla ha già all’attivo una partecipazione al Festival.

Nel 2018 recita ne “L’allieva” e in “Vite in fuga”, prima di essere scelta per il ruolo di Nada adolescente in “La bambina che non voleva cantare”. Film per la TV diretto da Costanza Quatriglio, liberamente ispirato al libro autobiografico “Il mio cuore umano” di Nada, la pellicola vanta nel cast anche Carolina Crescentini, Sergio Albelli e Paolo Calabresi.