Sanremo 2021: la finale del Festival minuto per minuto

Ci siamo, tra poco avrà inizio l’attesa Finale (la scaletta) del Festival di Sanremo (SCOPRI LO SPECIALE). Amadeus salirà sul palco per accompagnare il pubblico nel corso della serata che eleggerà il vincitore della settantunesima edizione, al suo fianco come sempre l’amico e collega Fiorello, nelle scorse ore il padrone di casa ha dichiarato in conferenza stampa che non sarà al timone dell'edizione 2022. I ventisei Big in gara si esibiranno nuovamente con i brani inediti sottoponendosi al giudizio del televoto fino alla prima classifica generale provvisoria della serata che indicherà i tre finalisti che si sottoporranno nuovamente al giudizio delle giurie e del pubblico a casa.

Presente Gaudiano, fresco vincitore della categoria Nuove Proposte con il brano Polvere da sparo, faranno ritorno sul palco anche Zlatan Ibrahimović e Achille Lauro, quest’ultimo protagonista di un quinto quadro artistico.

Tre co-conduttrici per questa Finale: Serena Rossi (le foto dell’attrice), Giovanna Botteri e Tecla Insolia.

Per quanto riguarda gli ospiti, annunciati Federica Pellegrini, Umberto Tozzi (le 10 canzoni più famose), Ornella Vanoni (foto) con Francesco Gabbani, Dardust e Alberto Tomba (la carriera in dodici foto).